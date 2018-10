La Chine lance avec succès de nouveaux satellites de télédétection

Deux satellites de télédétection ont été lancés avec succès depuis le centre de lancement de satellites de Jiuquan, dans le nord-ouest de la Chine. Ces satellites, qui appartiennent tous deux à la famille Yaogan-32, ont été lancés à l'aide d'une fusée Longue Marche-2C dotée d'un étage supérieur à son sommet, à 10h43 (heure de Pékin). Les satellites ont atteint leurs orbites prévues et seront utilisés pour des relevés de l'environnement électromagnétique et d'autres tests technologiques connexes. Il s'agissait du premier vol de l'étage supérieur Yuanzheng-1S, ou Expédition-1S. Il a bien fonctionné avec la fusée Longue Marche-2C et a grandement amélioré la capacité de transport de la fusée, selon l'Académie de technologie des véhicules de lancement de Chine. Le lancement de mardi constituait la 286e mission de la série des fusées Longue Marche.