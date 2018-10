Bientôt un laboratoire national de métrologie à Sidi Abdallah

Des démarches sont actuellement en cours, en vue de la création d'un laboratoire national de métrologie, dans la région de Sidi Abdallah. Le cahier des charges relatif à ce projet est déjà prêt, et un avis d'appel d'offres à son sujet sera bientôt lancé, en marge de l'ouverture de la 22e Journée nationale de la métrologie, à l'Institut national de la productivité et du développement industriel (Inped) de Boumerdès. Un réseau de laboratoires secondaires (ou annexes), à travers le pays sera mis en place. Ces laboratoires feront office de «trait d'union» entre ce laboratoire national futur et les mesures en usage sur le terrain à l'échelle locale, en vue, a-t-il dit, de «la mise à niveau de la métrologie nationale avec les références mondiales en vigueur».