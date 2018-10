L'appel de l'ambassadeur US aux touristes étrangers

Cela fait un an que John Desrocher est en poste à Alger en tant qu'ambassadeur des États-Unis. «Une année de belle découverte pour moi et ma femme Karen», a-t-il souligné, jeudi dernier lors d'une conférence de presse qu'il a animée au niveau de l'ambassade US à Alger.

Il faut dire que ce couple de diplomates a défrayé la chronique en visitant une dizaine de wilayas du pays, en se rendant dans l'Algérie profonde, en assistant à des matchs de football.

Ils ont même participé aux fêtes nationales et religieuses en abhorrant de belles tenues traditionnelles. «L'Algérie est un pays magnifique les Algériens le sont encore plus», a-t-il soutenu, avant d'appeler les touristes étrangers, notamment américains, à venir visiter ce pays aux mille et une facettes. Il avoue, dans le même sens, avoir «lancé» cette invitation à toutes ses connaissances. Car, pour lui l'Algérie est une destination merveilleuse...