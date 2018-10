La Fabia et la Rapid sont là!

Les amoureux des belles et robustes tchèques peuvent se réjouir! Skoda Algérie enrichit sa gamme avec deux nouveaux modèles, à savoir la Skoda Fabia et la Skoda Rapid. Elles seront désormais assemblées dans l'usine Volkswagen à Relizane.

Les pré-commandes pour la commercialisation de ces deux modèles sont ouvertes. Le premier modèle est doté d'un moteur essence 1.6 MPI de 90 Ch et le second d'un moteur essence MPI de 110 Ch. Pour les prix, la petite citadine Skoda Fabia, dont c'est le grand retour sur le marché algérien, après deux années d'absence due au blocage des importations, est proposée à 1.999 000 DA jusqu'au 31 décembre. A partir du 1er janvier 2019, la Fabia coûtera plus cher à 2.099.900 DA. Pour la Berline Rapid, son prix est de 2.390.000 DA pour toute commande, d'ici le 31 décembre 2018. Mais cette voiture sera proposée à 2.490.000 DA dès le 1er janvier 2019.