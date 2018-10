Le TGV Mecque-Médine mis en service

La ligne du train à grande vitesse reliant La Mecque et Médine dans l'ouest de l'Arabie saoudite, a été ouverte jeudi pour permettre d'acheminer des hadji et des voyageurs réguliers entre les deux Lieux saints, ont rapporté les médias locaux. Deux trains avec 417 passagers à bord chacun, sont respectivement partis jeudi matin de La Mecque et de Médine, a indiqué l'agence de presse saoudienne SPA. Ce TGV baptisé Haramain transportera des hadji ainsi que des voyageurs réguliers sur les 450 km entre les deux villes, via le port de Jeddah, a ajouté la même source, précisant que deux dessertes quotidiennes sont prévues dans chaque sens. Le roi Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, avait inauguré le 25 septembre dernier ce train, considéré par les autorités comme le plus grand projet de transport au Moyen-Orient.