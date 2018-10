Nous sommes à J-2 du lancement de la campagne antigrippale

La direction de la santé et de la population de la wilaya d'Alger (DSP), a consacré plus de 66.000 doses de vaccin antigrippale pour la campagne 2018-2019, lesquelles seront réparties au niveau des structures de vaccination des établissements publics de santé de proximité (Epsp) d'Alger, a-t-on appris jeudi, auprès du chef de service de la prévention au niveau de cette direction. La campagne nationale de vaccination contre la grippe saisonnière sera lancée le 15 octobre prochain. Cette campagne qui est gratuite concernera les personnes exposées au risque de développer des complications dues à l'atteinte par le virus de la grippe saisonnière, notamment la catégorie des personnes âgées de 65 ans et plus, les malades atteints de maladies chroniques, comme les maladies cardiaques, les pathologies pulmonaires chroniques, les maladies liées au diabète, à la surcharge pondérale, aux reins, ainsi que les femmes enceintes et les pathologies respiratoires, les nourrissons âgés de plus de 6 mois, en sus du personnel relevant du secteur sanitaire, souligne-t-on de même source.