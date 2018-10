Des tonnes de sardines jetées à la mer

Des quantités importantes de sardines ont été jetées à la mer au port de Mostaganem. Et ce n'est pas la première fois! Une vidéo diffusée, il y a quelques jours, sur Facebook, montre des pêcheurs se débarrasser des surplus de production pour spéculer sur les prix. Quelque 150 caisses pleines de poissons ont en effet été détruites, alors que le citoyen débourse entre 300 et 400 DA le kilo. Un luxe pour les ménages à faible revenu. Pour le directeur général de la pêche et de l'aquaculture auprès du ministère de l'Agriculture et de la Pêche «détruire la sardine pour spéculer sur son prix est une pratique immorale». Ce dernier a recommandé aux pêcheurs concernés de faire don de l'excédent ou des invendus aux foyers de personnes âgées et des orphelins, voire même aux hôpitaux au lieu de les jeter à la mer.