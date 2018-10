El Habiri succédera à Hamel à la tête d'Afripol

Prévus à Alger, demain et après-demain, les travaux de la 2e Assemblée générale d'Afripol seront présidés pour la 1ère fois par le nouveau Dgsn, le colonel El Habiri. Lors de cette rencontre, le Dgsn succédera à Abdelghani Hamel, au poste de président du mécanisme de coopération policière africaine (Afripol). Pour rappel, la présidence de ce mécanisme a été confiée à l'Algérie qui abrite son siège pour un mandat de 5 ans. A préciser que l'ordre du jour, et comme c'est toujours le cas en pareils conclaves, va porter sur les défis sécuritaires auxquels est confronté le continent africain. D'autant plus que la région fait face depuis plusieurs années déjà à de nombreux conflits internes, dont les conséquences vont au-delà de leurs frontières, et qui ne font qu'exacerber la situation.