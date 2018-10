Musée national d'Oran: les pièces antiques dépoussiérées

Quelque 108 objets archéologiques remontant aux différentes périodes historiques, détenus par le Musée national Ahmed Zabana d'Oran ont fait l'objet d'une opération de nettoyage, a-t-on appris de cet établissement public. Ces objets remontant aux périodes punique, romaine et byzantine, sont constitués de stèles, de stèles funéraires, de chapiteaux et autres vestiges, selon la chef du service animation, ateliers et pédagogie de ce musée, Nadia Beladel. L'opération inscrite dans le cadre du programme de protection et de conservation des collections muséales a permis d'appliquer des techniques et des moyens modernes, sous l'égide d'une équipe de travail spécialisée du service de conservation et restauration du même musée.