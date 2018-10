Qui dit mieux?

A Dar El Beida, les enseignants ont demandé aux parents des élèves inscrits en préscolaire de ramener des tabourets pour leurs enfants. A Tipasa, la direction d'une école primaire a placardé à l'entrée de l'établissement une note invitant les parents désirant scolariser leurs enfants dans cet établissement de ramener une table et une chaîse en plastique qui leur seront restituées à la fin de l'année scolaire. C'est une première dans l'histoire du secteur de l'Education nationale! En Algérie, les parents d'élèves auront tout vu et tout entendu. Certains, faut-il le rappeler, avaient même participé à l'achat des produits de nettoyage (javel, savon et autres...) par peur, à l'époque, de la propagation du virus du choléra. A quoi il faut s'attendre encore?