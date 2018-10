Singapore Airlines surclasse Qatar Airways

Le vol Singapour-New York, le plus long trajet aérien commercial au monde, s'est posé à l'aéroport de Newark, après quasiment 18 heures en l'air, le premier vol de reprise d'une ligne abandonnée en 2013. Selon le site de l'aéroport de Newark (New Jersey), le vol SQ22 est arrivé à 5h29 locale (9h29 GMT), après avoir décollé à 23h37 à Singapour, soit 17h52 environ de vol. C'est un peu moins que la durée théorique du vol, qui est de 18h25. En théorie toujours, le vol New York-Singapour est un peu plus long que le trajet inverse. Avec ce nouveau vol, Singapore Airlines reprend la première place dans le classement des vols les plus longs. La palme était jusqu'alors détenue par la liaison de Qatar Airways entre Auckland et Doha.