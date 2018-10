L'ouragan Leslie affecte le Portugal et l'Espagne

Le Portugal a vécu hier un vrai déluge sur son territoire déjà placé en alerte rouge, en prévision de l'arrivée de l'ouragan Leslie, qui aura été le plus puissant à frapper ce pays depuis 1842! La tempête a fait route hier, vers l'Espagne. Au Portugal, l'Autorité nationale de la Protection civile a recommandé à la population de s'éloigner des zones côtières et d'éviter de quitter leurs domiciles, en précisant que la nuit de samedi à dimanche serait la période la plus critique. Les vents violents et la pluie provoqués par l'ouragan avaient commencé à se faire sentir dans la région de Lisbonne. Selon l'Institut météorologique portugais, Leslie était l'ouragan le plus puissant à atteindre le Portugal depuis plus d'un siècle et seuls cinq ouragans ont déferlé dans cette partie de l'océan Atlantique. En 2017, les vents violents et la vague de chaleur amenés par l'ouragan Ophelia avaient attisé des feux de forêt qui ont fait plus de 40 morts. Avec des vents de 176 km /h qui ont détruit des centaines de milliers d'habitations et arraché des dizaines d'arbres, Leslie a fait trembler hier, l'Espagne.