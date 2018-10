Le satellite au service de la préservation des forêts

Une convention de coopération a été signée, jeudi, au centre de développement des satellites d'Oran, entre l'Agence spatiale algérienne (Asal) et la direction générale des forêts visant à préserver le patrimoine forestier. Cet accord vise à renforcer la contribution de l'Agence spatiale dans l'exploitation des satellites pour traiter des données et élaborer des cartes pour déterminer avec précision les zones sinistrées, afin de régénérer le couvert végétal endommagé. L'accord permet aussi la mise en place d'un système estimatif des risques d'incendies affectant le couvert végétal à travers le pays et de suivre le phénomène de désertification en zones steppiques.