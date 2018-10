Le tourisme en quête de moyens humains

Avec l'approbation de 1800 projets pour un montant investi de 1400 milliards de dinars, le secteur touristique national s'étoffe de plus en plus, assurant plus de 111.000 emplois nouveaux et une capacité d'accueil de plus de 270.000 lits. En effet, le pays dispose de 800 nouveaux hôtels dont 11 de catégorie supérieure, ces derniers ayant été réalisés avec un partenariat étranger et offrant, à eux seuls, 12.000 sur les 103.000 lits réceptionnés. Il va de soi que tous ces efforts visent à impulser le tourisme national, mais la véritable gageure concerne la formation d'un personnel qualifié. Même si les nouveaux établissements proposent 44.000 emplois, un manque flagrant de savoir-faire persiste et la pratique reste sans cesse en porte-à-faux avec la théorie.