Pharmex 2018: cinquante exposants à Oran du 25 au 27 octobre

Une cinquantaine d'exposants prendront part à la 2ème édition du Salon de la pharmacie et de la parapharmacie de l'Ouest (Pharmex 2018), prévue du 25 au 27 octobre prochains au Centre des conventions d'Oran (CCO), ont indiqué des organisateurs. Cet événement réunira l'ensemble de la communauté des pharmaciens de la région ouest, plus de 2000 pharmaciens, des acteurs de la santé de tout le territoire national, ainsi que des étudiants en pharmacie, des résidents et des représentants de la Cnas, Casnos et autres. Les participants discuteront de la situation de cette profession. L'objectif du salon est de réunir les entreprises pharmaceutiques opérant dans l'ouest du pays pour faire découvrir leurs nouveaux produits et services, entretenir les contacts existants et attirer de nouveaux clients. Des conférences et des ateliers thématiques seront consacrés aux thèmes comme «le marché algérien du médicament dans la transition», «la pharmacovigilance en Algérie», «le tiers payant face aux nouveaux défis de l'économie de santé: rôle du pharmacien» etc.