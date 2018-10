"Passerelles de Fraternité" entre Tindouf et Nouakchott

La caravane économique et commerciale algérienne dénommée «Passerelles de Fraternité» s'est ébranlée dimanche du poste frontalier «Chahid Mustapha Benboulaïd» de Tindouf à destination de Nouakchott, capitale de la Mauritanie, pour prendre part au Salon des produits algériens prévu du 23 au 26 octobre courant. Cette caravane, composée de 47 camions et véhicules transportant des échantillons de la production nationale, constituera une vitrine pour les produits nationaux au Salon de Nouakchott. Elle prévoit l'exposition des produits de l'industrie électronique, électroménager, plastique, les produits agroalimentaires et d'autres articles, devant occuper un espace de 4000 m2 de ce salon. Cette manifestation économique algérienne sur le marché mauritanien sera mise à profit pour renforcer la coopération bilatérale, s'ouvrir sur les marchés africains et soutenir l'esprit de solidarité et de bon voisinage.