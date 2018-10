Après Paris et Dakar, Alger abrite Aicy

Après Paris et Dakar, la troisième édition d'Aicy, le programme AfricaIsCallingYou, se déroulera à Oran du 21 au 28 octobre. Aicy, est une plate-forme d'échanges. Un réseau social, professionnel, économique, dédié à l'Afrique. C'est aussi un programme d'accompagnement de start-up et d'évènements. Le programme prévoit une semaine d'échanges pour un groupe de porteurs de projets sélectionnés où il sera question de mobilisation, d'information, de sensibilisation, mais aussi de rencontres culturelles (littérature, gastronomie, musique), économiques et d'une soirée de clôture avec rencontres autour de la mode. A la fin de cette semaine, les porteurs de projets seront accompagnés pendant un an, selon un programme défini. Aicy vise à mobiliser et promouvoir les diasporas africaines qui s'investissent en Afrique, conseiller à la création d'entreprises innovantes à impact social positif tout en aidant au financement et à l'utilisation productive des envois de fonds pour la création d'entreprises en Afrique.