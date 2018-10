Grippe: faites vos vaccins!

La Campagne nationale de vaccination contre la grippe saisonnière, qui a débuté hier, doit cibler particulièrement les sujets à risque à l'instar des personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes atteintes de maladies chroniques et les femmes enceintes.

Quelque 2,5 millions de doses de vaccins ont été acquises pour cette année, dont 1,3 million ont été distribuées au niveau des centres de santé. L'objectif principal de cette campagne est de réduire le risque de décès et de complications en cas de grippe, qui, pour les sujets vaccinés, est diminué de 75 à 90%.