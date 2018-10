Le 12ème Salon international de l'optique s'ouvre à Alger

Du 15 au 17 novembre prochain l'Ecole supérieure de l'hôtellerie et de la restauration, d'Alger -Aïn Benian, sera le centre d'un événement professionnel, en l'occurrence le 12e Salon international de l'optique et de la lunetterie (SIO d'Alger). Il se déroule annuellement à l'initiative de l'Agence de communication spécialisée dans l'événementiel, RH. International Communication. Dédié aux professionnels de l'optique et de la lunetterie, il réunira la majorité des fournisseurs fabricants de verres, distributeurs, représentants de marques, grossistes et importateurs des diverses branches de l'optique, équipements et matériel pour le secteur hospitalier public et privé. Il s'agit, selon les Organisateurs d'harmoniser les discussions entre les différentes branches représentées par des ophtalmologues, opticiens, optométristes ou orthoptistes. L'objectif est de travailler dans le sens d'une proximité avec les entreprises et institutions, en intégrant toutes les nouvelles générations de créateurs. Cette année, le salon verra la participation de nouvelles enseignes, dont celle de Kebbab société fondée en 1985, spécialisée dans la fabrication du verre optique minéral. Plusieurs autres enseignes nationales et étrangères y sont attendues.