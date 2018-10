Le 3e Alger Fashion Week ce jeudi à Alger

«Alger Fashion Week» (AFW), évènement dédié à la mode et à la promotion de la haute couture et du prêt-à-porter algérien et méditerranéen, organise à Alger, sa troisième édition, avec la participation de créateurs, designers et stylistes, d'Algérie et de pays de la Méditerranée dont la Palestine en invité d'honneur, annoncent les organisateurs dans un communiqué. Prévue du 18 au 21 octobre sous le thème «Zeyn Arabella», le 3e AFW donnera de la visibilité, à des «maisons de haute couture, algériennes, maghrébines, européennes et orientales» qui présenteront leurs dernières créations et les futures tendances, indique-t-on. Un concours pour élire le «jeune espoir de la mode», destiné aux jeunes stylistes, est également au programme de cet évènement, «engagé dans la préservation» de l'artisanat, des métiers d'art et du patrimoine vestimentaire algérien, se fixant pour objectif, à court, à moyen et à long terme de «faire d'Alger la capitale de la mode, algérienne, maghrébine, puis méditerranéenne», «Alger Fashion Week» est organisé par l'agence ANM (Ambassadrice Nouvelle Méditerranée).