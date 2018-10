Le Sud se pare pour accueillir les touristes

Plus de 500 projets sont destinés à la région sud sur un total de 1800 projets touristiques accrédités par le ministère au niveau national. Des projets qui permettront de renforcer le secteur avec près de 56.000 lits. Dans le cadre de ces projets, devant créer plus de 20.000 postes d'emploi, plus de 260 hôtels étoilés (quatre et deux étoiles), 74 motels, 21 résidences touristiques, 22 villages touristiques en sus de 15 stations thermales seront réalisés. Le renforcement de l'investissement touristique au sud du pays vise à rattraper le manque enregistré en matière d'hébergement et améliorer les services dans cette région, de plus en plus prisée par les touristes algériens et étrangers compte tenu de la richesse et la diversité qu'elle recèle. L'investissement a pour objectif de relancer le tourisme local dans ces régions connues par leur patrimoine matériel, immatériel, culturel et naturel tels que les paysages, les dunes et les palais qui constituent un musée à ciel ouvert ainsi que les gravures rupestres racontant l'histoire de la région.