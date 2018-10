Une oeuvre d'art avec...des sacs en plastique

La direction de l'environnement de la wilaya d'Oran, en partenariat avec l'institut Cervantes, vient de lancer un projet consistant à décorer le pont métallique du lycée Lotfi à l'aide de sacs en plastique récupérés. La décoration du pont s'effectuera avec la participation de plusieurs associations, encadrées par une artiste espagnole, Alicia Otaegui, designer et un architecte d'intérieur qui a participé à plusieurs projets artistiques de ce genre en Espagne et dans d'autres pays. Ce projet vise à créer une oeuvre artistique sur le pont métallique du lycée Lotfi, à l'aide de sacs en plastique bleus recyclés en bobines de fils en plastique. Cette action vise à sensibiliser la population d'Oran sur l'impact de ces sacs sur l'environnement et la nécessité de trouver de nouvelles solutions pour les remplacer avec des sacs biodégradables, en papier ou en tissu.