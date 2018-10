Hollywood s'intéresse au plus célèbre braqueur français

La vie du braqueur franco-algérien multi-récidiviste Redoine Faïd et ses évasions spectaculaires en France, vont être prochainement adaptées au cinéma, par des producteurs américains qui ont demandé au réalisateur français Pierre Morel, habitué des films d'action (Banlieue 13, Taken, Peppermint), de prendre les commandes du projet. «Ce thriller policier, dont le titre n'est pas encore connu, va retracer les authentiques tribulations et évasions du charismatique criminel Redoine Faïd», a annoncé la division «divertissement» du groupe Condé Nast (Vogue, Vanity Fair, GQ, etc.) qui va co-produire le fim avec Sentient Entertainment. L'homme le plus recherché de France a été condamné en avril dernier à 25 ans de prison pour son rôle d'organisateur d'un braquage raté en 2010, au cours duquel une policière municipale avait été tuée.