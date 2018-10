Les collectivités locales, clé de la diversité énergétique

Le Programme national portant intégration des énergies renouvelables dans le patrimoine des collectivités locales est mis en exergue à Oran. La stratégie nationale en la matière, consiste en un programme triennal (2018-2020), ayant pour objectif d'assurer l'intégration des énergies renouvelables dans le patrimoine des collectivités locales, dont les écoles, les mosquées, l'éclairage public et le bâtiment administratif. Le but ciblé consiste aussi à ériger les énergies renouvelables en tant que levier du développement local dans les zones isolées et éparses, dans les wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux. Une opération d'envergure a été lancée au niveau de 80 écoles primaires, à l'effet de réaliser des projets pilotes intitulés «écoles à énergie positive», avec la perspective d'instauration de ce mode de consommation énergétique dans, au moins une école de chaque commune du pays, à l'échéance 2020.