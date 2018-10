5000 entrepreneurs africains seront à Lagos le 25 octobre prochain

Le 4e Forum annuel de la fondation Tony Elumelu (TEF), principale organisation philanthropique du continent africain axée sur l'entrepreneuriat, aura lieu le 25 octobre prochain, à Lagos, au Nigeria. Une rencontre qui rassemblera plus de 5000 entrepreneurs, investisseurs mondiaux, dirigeants des secteurs public et privé africains et des organisations de développement. Un événement considéré comme «une occasion unique pour générer des idées, créer des réseaux et rapprocher les décideurs et le secteur privé», ceci dans un esprit de débat animé et d'interaction où «des mentors et des partenaires seront présents», indiquent les organisateurs. A cette occasion, le Forum annoncera le lancement de TEFConnect, la plus grande plate-forme numérique au monde pour les entrepreneurs africains, dédiée à la connexion des entrepreneurs africains et de l'écosystème de l'entrepreneuriat.