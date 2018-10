Après les hackers, Facebook découvre les "Spammers"

Facebook pense que le piratage massif de données personnelles révélé récemment a été orchestré par des «spammers» à des fins financières et non par un pays à des fins politiques, affirme le Wall Street Journal, mardi dernier. Selon les conclusions préliminaires de l'enquête interne de Facebook, ces escrocs cherchaient à gagner de l'argent avec des pubs de type «spams» et n'étaient visiblement pas des pirates à la solde d'un pays étranger, affirme le quotidien économique, citant une source anonyme proche de ces investigations. L'hypothèse de simples escrocs éloigne le spectre d'une action à but politique, qui aurait pu être orchestrée de l'étranger, comme ce fut le cas selon les renseignements américains et Facebook, pendant l'élection présidentielle américaine de 2016.