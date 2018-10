Femmes au stade: l'Iran oppose son niet

Le procureur général iranien a averti qu'il ne laisserait pas se répéter l'autorisation exceptionnelle donnée la semaine dernière à des femmes d'assister à un match de football masculin dans un stade, décision conduisant selon lui «au péché». «Je suis en désaccord avec la présence de ces femmes hier au stade Azadi. Nous sommes un Etat islamique, nous sommes musulmans», a déclaré Mohammad Jafar Montazéri et de justifier «qu'une femme aille au stade et se retrouve face à des hommes à demi-nus dans des habits de sport, cela conduira au péché»! Mardi dernier, une centaine d'Iraniennes ont été admises au stade Azadi de Téhéran pour assister à un match de football amical entre l'Iran et la Bolivie après que les autorités locales eurent dûment donné leur accord à leur présence.