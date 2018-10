Le Niqab interdit dans la fonction publique

Une instruction gouvernementale traitant de la tenue vestimentaire des fonctionnaires, pointe du doigt le port du niqab.

«Les fonctionnaires et agents publics sont astreints à des obligations légales et statutaires particulières», lit-on dans une note signée Ahmed Ouyahia.

«Dans ce cadre, les fonctionnaires et agents publics doivent, outre les obligations professionnelles auxquelles ils sont soumis, observer les règles et exigences de sécurité et de communication au sein de leur service, qui imposent leur identification physique systématique et permanente notamment sur leur lieu de travail», affirme le Premier ministre. «A ce titre, ils sont tenus de s'abstenir de tout acte ou comportement de quelque nature que ce soit, y compris au plan vestimentaire, incompatible avec la nature de leurs fonctions et d'avoir une conduite digne et respectable devant traduire les règles et principes régissant le service public dont notamment la neutralité, la continuité et la transparence», indique l'instruction du Premier ministère.