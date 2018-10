Tamazight enregistre sa première promotion de doctorants

La formation de la première promotion de doctorants en langue et culture amazighes sera lancée, cette année, à l'université Batna 1. Le concours qui a été organisé récemment par ce département a vu la participation de 90 étudiants de diverses régions du pays pour bénéficier de neuf postes réservés à cette spécialité. Cette promotion, première du genre au sein de ce département, touchera trois filières différentes, en l'occurrence le patrimoine, l'histoire de la langue et l'histoire de la société amazighe, à raison de trois étudiants pour chaque spécialité. Cette promotion contribuera à combler le déficit signalé dans les départements de langue et de culture amazighes, dont celui de la wilaya de Batna et permettra d'ouvrir d'autres classes dans certaines universités de l'est du pays, a souligné la même source. Le département de langue et de culture amazighes de l'université Batna 1, a été renforcé durant cette saison universitaire par le lancement d'une nouvelle formation au titre du master en anthropologie du patrimoine et culture amazighes, qui sera ajouté à la première spécialité liée aux dialectes amazighs qui avait concerné l'année précédente 49 étudiants.