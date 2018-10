Un centre anticancer dès 2019 à Tizi Ouzou

La mise en service du centre anticancer de Draâ-Ben Khedda (11 km à l'ouest de Tizi Ouzou) interviendra en mars 2019, a annoncé le directeur local de la santé. Cette structure très attendue par la population a coûté la bagatelle de 6 milliards de DA. D'une capacité de traitement de 150 patients par jour, cette structure soulagera les patients de la wilaya et entamera les séances de traitement par radiothérapie au mois de janvier ou au plus tard début février. Outre l'ouverture de ce centre anticancer, des enveloppes financières importantes sont mobilisées pour la réalisation d'établissements hospitaliers dans les localités de Bouzguène, Aïn El Hammam et Ouadhias.