Une entreprise pour les manifestations économiques à l'étranger

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a présidé jeudi à Alger, l'installation de la Commission nationale multisectorielle chargée de la préparation et de l'organisation des manifestations économiques et des expositions algériennes à l'étranger. Cette installation intervient en application des instructions du président de la République, visant à renforcer la présence de l'Algérie dans les différentes manifestations économiques à l'étranger à l'effet de promouvoir son image et ses produits sur les marchés internationaux. Le ministre a fait savoir que «les initiatives et participations individuelles des opérateurs économiques algériens aux différentes expositions à l'étranger ne peuvent avoir lieu dorénavant sans passer par cette commission et sans l'approbation du ministère du Commerce».