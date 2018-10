Ces laboratoires qui sponsorisent le dépistage

Une campagne de dépistage gratuit du cancer du sein a été lancée dans toutes les communes de Biskra sous l'égide du ministère de la Santé et pilotée sur le terrain par l'association El-Amel-Cpmc et parrainée par le groupe pharmaceutique Roche. On est en droit de se poser des questions sur les objectifs de ce laboratoire sachant que plus il y a de malades plus sa production de médicaments augmente. Des voix proches des organisateurs osent avancer qu'à long terme, le nombre de malades dépistés précocement guériront. Ce qui, selon eux, diminuera les profits du laboratoire. Un raisonnement à servir à ceux qui n'ont pas toute leur raison car dans tous les cas de cancer, il n'est question que de survie et de rémission. Utiliser le mot guérison n'a rien de scientifique. Il faut chercher ailleurs les vraies raisons du sponsoring des laboratoires.