L'hôpital des grands brûlés de Skikda ouvrira ses portes en 2019

L'hôpital des grands brûlés, en cours de réalisation dans la commune de Bouzaâroura (20 km à l'est de Skikda), sera réceptionné «fin 2019». Une fois les travaux achevés, cette infrastructure de santé sera dotée d'équipements médicaux modernes, selon les normes internationales, destinés au traitement des brûlures dues aux activités industrielles. Cet hôpital disposera de 120 lits et occupera une superficie totale d'environ 5,4 ha. A signaler que la réalisation de ce projet, qui a été programmée depuis l'année 2010, a enregistré du retard par manque de financements. La mise en service de cette nouvelle structure de santé permettra la création de 500 postes de travail, dont 60 seront réservés aux médecins généralistes et spécialistes, et 100 autres pour les paramédicaux.