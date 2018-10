Sortie de l'album posthume de Johnny Hallyday

Les fans les plus fidèles du rocker français ont été les premiers, dès 00h01 mn vendredi dernier, à se jeter sur l'album posthume de leur idole, «Mon pays c'est l'amour», à la mise en place exceptionnelle de 800 000 disques. Ils étaient environ 200 à être venus se procurer le précieux sésame, pour certains en plusieurs exemplaires et dans les trois éditions disponibles (CD simple, CD collector à tirage limité avec livret, et vinyle) dans la Fnac des Champs-Elysées à Paris, spécialement ouverte pour l'occasion. Avant même sa vente officielle, «Mon pays c'est l'amour» était certain d'être «disque de platine, rien qu'avec les préventes», avait annoncé Thierry Chassagne, patron de la maison de disques Warner Musique France. Une certification qui correspond à 100 000 exemplaires.