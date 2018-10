Une application mobile pour protéger l'environnement

Une application mobile, permettant aux citoyens d'alerter l'administration sur tout acte ou incident nuisibles à l'environnement, sera lancée fin novembre en Algérie, a annoncé la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables. La mise en place de cette application, baptisée «Biati» (mon environnement, Ndlr), entre dans le cadre d'une approche participative incitant les citoyens à s'impliquer dans la protection de l'environnement et l'amélioration des conditions de vie. L'application, téléchargeable sur Play Store, sur les appareils androïd et IOS (iPhone), a été conçue par Spider Network, une entreprise algérienne de conseil spécialisée dans les systèmes d'information et les applications Internet, en collaboration avec l'Observatoire national de l'environnement et du développement durable.