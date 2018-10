Constantine: le geste subtil des autorités envers la presse

A l'occasion du 22 octobre, Journée nationale de la presse, la wilaya de Constantine a organisé hier, au niveau du club régional de l'ANP, un déjeuner en l'honneur des représentants de la presse nationale et locale. Le chef de l'exécutif Abdel Samiâ Saidoune ne manquera pas de prononcer une allocution en la circonstance, marquant ses propos par le rôle primordial de la presse et ses engagements, sans conditions, pour faire valoir la vérité à l'opinion publique. Lors de cette réception plusieurs titres de presse ont été honorés, dont L'expression justement pour la qualité du travail, son objectivité et sa ligne. Ainsi Mohamed Lamine Hamida, Chérif Guélib reporters, photographes, Abdellah Boudbaba, Iman Zitouni et Ibtissem Béjaoui, pour ne citer que ceux-là, recevront des récompenses sous les applaudissements des présents. Cette journée a été particulière pour tous les journalistes de la presse aussi bien publique que privée.