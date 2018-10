Empreintes dentaires sans pâte

Les équipements des dentistes se modernisent. Dans les pays occidentaux, les praticiens se sont dotés de machines de prises d'empreintes optiques. Elles scannent en 3D la bouche et les dents du patient. Ce qui permet au dentiste de ne plus utiliser la pâte à empreintes. Ce qui facilite même la relation avec le prothésiste. Plus besoin de se déplacer avec les empreintes jusqu'au laboratoire. Un simple clic suffit pour envoyer les empreintes au prothésiste. Une véritable révolution qui allie rapidité, efficacité et précision. Il faudra sûrement attendre quelque temps pour voir les dentistes algériens équipés de ces machines du futur.