Le chercheur était un escroc

L'Ecole de médecine de Harvard et l'hôpital affilié Brigham and Women à Boston ont accusé le docteur Piero Anversa, ancien directeur de laboratoire dans ces institutions, d'avoir «falsifié et/ou inventé des données». Ce chercheur avait réussi à faire croire à la communauté scientifique qu'il avait découvert des cellules souches cruciales pour la régénérescence des poumons. La plus prestigieuse revue médicale des Etats-Unis, le New England Journal of Medicine (Nejm), a retiré un article de recherche de ce chercheur. En réalité, il avait publié depuis 2014 plus d'une trentaine d'articles. Tous faux. L'affaire fait actuellement grand bruit dans les milieux scientifiques.