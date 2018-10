Renault Algérie à la recherche d'un nouveau terrain

Renault Algérie, quatre ans après l'inauguration de son usine d'assemblage, en novembre 2014, dans la zone industrielle de Oued Tlélat dans la wilaya d'Oran, s'active avec les autorités pour dénicher un nouveau terrain pour la réalisation de sa nouvelle usine, plus moderne, qui intègre notamment la tôlerie et la peinture. Il n'est un secret pour personne que Renault Algérie compte construire une nouvelle usine de montage automobile, c'est ce qu'a fait savoir en janvier dernier Fabrice Cambolive, directeur des opérations Afrique du Nord, Moyen-Orient et Inde du groupe Renault en visite en Algérie. Cette usine devrait être prête à fin 2019 avec un nouveau plan de produits pouvant atteindre 150 000 unités par an dans sa seconde phase. Pour cela, le groupe Renault Algérie est en train de voir avec les autorités pour l'affectation d'un nouveau terrain des nouvelles zones industrielles recensées récemment.