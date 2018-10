Vers un second référendum sur le Brexit?

Dans les grandes démocraties d'Europe une habitude s'installe. Lorsque le résultat d'un référendum n'est pas du goût d'une des parties, celle-ci envisage d'organiser un autre référendum sur la même question. On l'a vu en Islande en 2011 et 2012, en France en 2005 annulé par voire parlementaire en 2007. Samedi dernier c'était au tour des Anglais de manifester en masse à Londres pour réclamer un second référendum sur le Brexit. Celui qui a été organisé en juin 2016 avait abouti à un résultat que les manifestants remettent en cause. 52% des Britanniques avaient voté en faveur de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. A 5 mois du retrait de l'Angleterre de l'UE, nombreux sont les Britanniques qui ne veulent plus de ce retrait. Cette remise en cause des référendums aurait été considérée comme antidémocratique, si elle avait eu lieu dans d'autres pays moins développés. Sans commentaire.