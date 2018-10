Bonne nouvelle pour les assurés sociaux

L'activation de la carte Chifa au niveau des officines: sera bientôt possible. Les assurés sociaux n'auront donc plus à se déplacer au niveau des antennes de la Caisse nationale d'assurance sociale. Des essais relatifs à cette activation à distance, au niveau des pharmacies d'Alger conventionnées avec la Cnas, sont en cours actuellement au niveau de huit officines. Ainsi, trois pharmacies ont eu des essais concluants alors que cinq autres ont échoué. Des experts s'attellent à trouver des solutions adéquates à ces carences afin de généraliser cette procédure sur l'ensemble du territoire national. L'objectif principal de ces essais est d'identifier toutes les carences et les difficultés qui peuvent surgir lors du lancement de cette opération au niveau des officines ainsi que de leur trouver des solutions adéquates pour sa réussite.