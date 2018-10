Les poissons élevés à Tindouf enfin dans les assiettes

Trois espèces de poissons d'eau douce élevés dans les exploitations agricoles de la wilaya de Tindouf dans le cadre de l'intégration de la pisciculture à l'agriculture, seront étalées prochainement dans le marché local.

Il s'agit des espèces Tilapia (rouge, blanc et du Nil), dont l'élevage dans les bassins d'irrigation agricole a donné des résultats encourageants.

Cette production de poissons, susceptible de satisfaire le marché local, constitue un stimulant pour la généralisation de cette activité aquacole occupant actuellement plus de 600 agriculteurs. 20 000 larves produites par des écloseries se trouvent au niveau de deux fermes pilotes constituent un déclic pour la généralisation de cette filière à travers différentes exploitations agricoles, et l'éventuelle distribution d'autres quantités au niveau de wilayas voisines.