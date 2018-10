Mobilité d'étudiants: un rêve qui devient...réalité

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, procèdera avec son homologue tunisien, Salim Khalbous, à la signature du programme Ibn Rachik portant sur «la mobilité et l'échange de visites d'étudiants». Cette signature interviendra à la fin de la visite de travail à Tunis qu'effectue depuis hier Tahar Hadjar, à l'invitation de Salim Kalbous. La visite constituera pour les deux parties «une opportunité» de faire le bilan des travaux des cinq ateliers constitués lors de la dernière rencontre tenue à Alger (le 23 décembre 2017), notamment sur la coopération entre les universités, la gouvernance, les centres de recherches et de création, la mobilité, ainsi que sur les oeuvres universitaires.