Alger et Casablanca parlent de... migration

La Conférence internationale sur la migration prévue du 19 au 21 novembre prochain à Alger fera l'objet d'un panel au Maroc. Ce panel sera organisé dans le cadre de la deuxième édition du forum «Les Panafricaines», qui se tiendra à Casablanca les 26 et 27 octobre. Près de 200 journalistes femmes représentant 54 pays dont l'Algérie, prendront part à cette rencontre organisée autour de la thématique des migrations africaines et des médias. La délégation algérienne est menée par Faten Hayed, journaliste à «African Magazine», auteure de l'étude sur les médias et les migrations auprès de l'institut britannique Ethical Journalism, Naïma Benouaret, journaliste à El Watan, Fatima Charef, journaliste à la Radio algérienne.