Canada: le nombre de visas refusés augmente pour les Algériens

Après les pays de l'espace Schengen qui, par le biais d'un «logiciel» ont serré la vis, en provoquant l'échec de bien de démarches de demandeurs de l'autorisation d'accéder en Europe, le Canada semble vouloir emboîter le pas aux pays européens de l'espace Schengen. Et pour cause, le durcissement des conditions de délivrance de visas pour les Algériens, en atteste. Les chiffres sont, à ce propos, parlants. Il faut savoir, en effet, que sur les 17 545 demandes de visa canadien déposées par des Algériens entre janvier et juin de l'année en cours, près de 9 000 ont été refusées. En proportion, cela donne un taux de refus de 51%. Ce sont là, les chiffres du ministère canadien de l'Immigration consultés par visa-algerie.com.