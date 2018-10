Des "expéditions" pour trouver...le lait en sachet!

Les citoyens de Réghaïa ne savent plus à quel saint se vouer! Ces derniers souffrent depuis près de six mois de l'indisponibilité du sachet de lait dans les commerces. Les habitants de plusieurs quartiers et cités de cette commune, fatigués de se lancer quotidiennement dans de longues «expéditions» de recherche de ce produit précieux dans d'autres communes limitrophes, ont appelé la direction du commerce de la wilaya, notamment ses contrôleurs, à l'ouverture d'une enquête pour confondre les distributeurs qui, selon eux, font dans le «copinage» en offrant le quota des commerces sis dans leurs quartiers à d'autres.