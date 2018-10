Etats-Unis: les migrants arrivent!

Environ 3 000 Honduriens poursuivent depuis une semaine leur marche à travers le Mexique vers les États-Unis, défiant le président américain Donald Trump, qui a assuré que tout était prêt pour «arrêter l'assaut» de ces migrants. Les autorités mexicaines étaient parvenues à bloquer jeudi dernier cette «caravane» qu'elles estiment à plus de 4 000 personnes, mais de nombreux migrants sont entrés illégalement dans le pays par le fleuve Suchiate séparant le Mexique du Guatemala. «Personne ne va nous arrêter, après tout ce que nous avons fait, comme franchir le fleuve», a déclaré un jeune de 21 ans, qui marchait avec difficulté à cause de blessures aux pieds, au côté de son épouse et de son bébé. Cette marche vers les États-Unis avait débuté à San Pedro Sula, dans le nord du Honduras, après un appel sur les réseaux sociaux relayé par un ex-député hondurien. Plus de 500 000 personnes traversent chaque année illégalement la frontière sud du Mexique pour tenter ensuite de remonter vers les États-Unis, selon des chiffres de l'ONU.