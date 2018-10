L'assurance cancer du sein disponible en ligne

La souscription à l'assurance cancer du sein Warda est désormais disponible sur la plate-forme www.algeriennevie.com, a annoncé la compagnie d'assurance «L'Algérienne Vie», qui a lancé ce produit au profit des femmes depuis un an. Cette initiative (e.Warda) a été lancée à l'occasion de la célébration du premier anniversaire du produit d'assurance cancer du sein, dédié exclusivement à la femme et de l'évènement Octobre Rose, mois consacré à la prévention du cancer du sein. Warda est une offre d'assurance qui permet aux femmes qui l'ont souscrite de bénéficier, en cas de diagnostic du cancer, d'un capital forfaitaire de 500 000 DA ou de 1 000 000 DA. L'adhésion à cette assurance se fait moyennant le paiement d'une prime annuelle qui varie selon l'âge de l'assurée et après réponse à un simple questionnement médical.