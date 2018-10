Le racisme ce n'est pas fini

Une vidéo montrant une altercation à caractère raciste entre deux passagers d'un vol Barcelone-Londres de Ryanair a suscité un vif intérêt sur Internet, et des commentaires outragés. Ces images prises par un autre passager, avant le décollage de ce vol et postées sur Facebook, avaient été vues 4,6 millions de fois. Sur cette vidéo, un homme blanc assis près d'un hublot se dispute violemment avec une dame noire assise à côté et lui ordonne de changer de place. A deux reprises, il lui lance des injures à caractère raciste. Une autre femme, présentée par la presse britannique comme la fille de la dame plus âgée, intervient, criant à l'homme d'arrêter ses invectives.