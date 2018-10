62 habitations illicites démolies

Dans le cadre de l'application de la loi contre les constructions illicites, la wilaya de Constantine a annoncé hier, dans un communiqué, que pas moins de 62 habitations ont été démolies après avoir suivi toutes les procédures légales et réglementaires. L'opération qui a eu lieu en présence du chef de daïra, les forces de la Gendarmerie nationale et les éléments de la Protection civile a eu lieu à El Barda. La décision a été prise et appliquée en vertu de la loi 15/8. La lutte contre les constructions illicites va se poursuivre conformément à la législation, notamment quand il s'agit d'habitations réalisées sur une propriété de l'Etat.